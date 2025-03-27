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İBB'ye yönelik soruşturmada 14 kişinin mal varlıklarına el konuldu

İBB'ye yönelik soruşturmada 14 kişinin mal varlıklarına el konuldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin mal varlıklarına ve 12 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne de el konulmuştu.

Ekol TV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında 14 kişinin mal varlıklarına ve 12 şirkete el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylanması talep edildi.

Mal varlıklarına el konulan kişiler: Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın.

El konulan şirketler: BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedıa Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizlmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi.

 

 

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