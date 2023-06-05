  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi
Güncelleme:

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesiyle adı MİT Başkanlığı için geçen İbrahim Kalın'ın, 6 Temmuz’da Yavuz Bingöl’ün de aralarında olduğu isimlerle vereceği konser iptal edildi.

Hakan Fidan’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na getirilmesine kesin gözüyle bakılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konseri iptal edildi.

Açıklanan programa göre Kalın, 6 Temmuz’da Kuruçeşme Açıkhava’da konser verecekti. Kalın’a sahnede Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz eşlik edecekti.

Bu isimlerden oluşan İrfani Türküler ekibi, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konuğu olarak AKM’de konser vermiş, sahnede konuşan Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var” demişti.

İrfani Türküler ekibinin 6 Temmuz 2023 günü saat 21.00’de İstanbul Kuruçeşme’de vereceği konser iptal edildi.

 

Etiketler hakan fidan mit mit müsteşarı mit başkanı ibrahim kalın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabus Türkiye'ye geri döndü! Can kaybı 3'e yükseldi
Kabinenin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika basınında
Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı
Mayıs 2023 enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon sonrası Haziran 2023 kira zam oranı belli oldu
Bir ilimizde kırmızı alarm; evler, iş yerleri tahliye ediliyor!
16 kilo birden veren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı
İddia gerçek çıktı: Sigaraya dev zam!
Asgari ücrete, memura ve emekliye zam oranı belli oldu
Zarf çetesi iş başında! Ortalık savaş alanına döndü