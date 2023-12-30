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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AK Parti ismi rahatsız etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AK Parti ismi rahatsız etti
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Suudilerin skandal kararı sonrasında iptal olan Süper Kupa finali sonrası milyonlarca vatandaş gibi sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, AK Partili isim "CHP iktidara mı geldi" diyerek tepki gösterdi.

Suudi yetkililerin Süper Kupa maçında Atatürk tişörtüne, posterlerine ve pankartına 'izin' vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye döndü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, skandalın ardından, kişisel sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı.

Yerlikaya "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yerlikaya'nın tweetini alıntılayarak "CHP iktidara mı geldi, nedir, gece gece darbe mi oldu yoksa?" dedi.

 Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Suudilerin skandal kararı sonrasında iptal olan Süper Kupa finali sonrası milyonlarca vatandaş gibi sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, AK Partili isim "CHP iktidara mı geldi" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler ali yerlikaya içişleri bakanı aydın ünal
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