İçişleri Bakanlığı: ''İmamoğlu bölücülükle suçlanmamıştır''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'la ilgili açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal ya İstanbul'', ''Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?'' afişleriyle ilgili inceleme başlattı.

İBB SÖZCÜSÜ DUYURDU

İBB Sözcüsü Murat Ongun da incelemeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ongun, incelemenin "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle başlatıldığını belirtti.

İBB Sözcüsü Ongun, İmamoğlu'ndan 7 gün içinde yazılı ifade vermesinin istendiğini de kaydetti.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.