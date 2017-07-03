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  3. 03 Temmuz 2017 17:36

İki isimde ''cemaat abisi'' çıktı

FETÖ ile bağlantısını reddeden eski Tuğgeneral Sönmezateş ile ihraç edilen eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Alpay'ın ''cemaat abisi'' olduğu ortaya çıktı.

İki isimde ''cemaat abisi'' çıktı
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Gençlik ve Spor Bakanlığında bürokratken "FETÖ üyeliği"nden tutuklanan Mehmet Topdemir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenlemeyi planlayan grubun başında olan ve FETÖ ile bağlantısını sürekli reddeden eski Tuğgeneral Sönmezateş ile TSK'dan ihraç edilen eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Alpay'ın "cemaat abisi" olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) yapılanmasına yönelik araştırmalarını sürdüren istihbarat birimleri, Topdemir'in ismine ulaştı.  Gençlik ve Spor Bakanlığında bürokratken, geçen ay Ankara Emniyet  Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra "FETÖ  üyeliği"nden tutuklanan Topdemir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15  Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenlemeyi planlayan grubun başındaki  FETÖ'cü general Gökhan Şahin Sönmezateş'in "cemaat abisi" olduğu belirlendi.

Topdemir'in, Sönmezateş'in yanı sıra TSK'dan ihraç edilen eski Hava  Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay ve bazı üst düzey askerlerin de  "cemaat abiliği"ni yaptığı tespit edildi. Sönmezateş ve Alpay'ın topladıkları bilgi ve faaliyetleri Topdemir'e  rapor ettiği, Topdemir'in ise bunları FETÖ'ye aktardığı bilgisine ulaşıldı.

 'DARBECİYİM AMA FETÖ'CÜ DEĞİLİM'

 Topdemir'in "cemaat abiliği"ni yaptığı isimlerden, Hava Kuvvetleri  Komutanlığında görevli eski Tuğgeneral Sönmezateş'in, darbe girişiminin olduğu 15  Temmuz Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik  saldırıda timlerin baskınını bizzat komuta ettiği ortaya çıkmıştı. Sönmezateş, darbe girişiminden üç gün sonra 18 Temmuz'da Ankara'nın  Pursaklar ilçesinde gözaltına alınmış, savcılık ifadesinde "Evet, ben darbeciyim.  İsterlerse beni idam etsinler. İdam cezamı versinler ama ben FETÖ'cü değilim"  demişti. Tutuklanan Sönmezateş, mahkemedeki ifadesinde de FETÖ mensubu olduğunu  reddetmişti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay  Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu 221  sanığın yargılanmasına 30 Ekim'de devam edilecek.

KENDİSİNİ REHİN ALINMIŞ GİBİ GİSTERMİŞTİ

Topdemir'in "cemaat abiliği"ni yaptığı bir başka isim Fethi Alpay da  FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe  davası"nda yargılanıyor. Darbe gecesi yayınlanan atama listesinde "İstanbul Valisi" olarak  görevlendirilen tutuklu sanıklardan eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral  Alpay, mahkemedeki savunmasında darbeciler tarafından derdest edildiğini öne  sürerek, darbe girişimi içinde yer alamayacağını, kendisinin de mağdur olduğunu  savunmuştu. Bazı tanık ifadelerinde ise Alpay'ın hava unsurlarını bizzat komuta,  takip ve kontrol ettiği, darbe girişiminin başarısız olacağını anladıktan sonra  kendisine kelepçe taktırarak MAK timleriyle sabah saatlerinde Ankara'daki Akıncı  Üssü'ne gelerek kendisini rehin alınmış gibi göstermeye çalıştığı kaydedilmişti. Alpay'ın da aralarında olduğu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki  ana darbe davasının sonraki duruşması, 21 Ağustos'ta görülecek.

AA

marmaris , sönmezateş , alpay , suikast , fetö , cemaat abisi