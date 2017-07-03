İki isimde ''cemaat abisi'' çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığında bürokratken "FETÖ üyeliği"nden tutuklanan Mehmet Topdemir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenlemeyi planlayan grubun başında olan ve FETÖ ile bağlantısını sürekli reddeden eski Tuğgeneral Sönmezateş ile TSK'dan ihraç edilen eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Alpay'ın "cemaat abisi" olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik araştırmalarını sürdüren istihbarat birimleri, Topdemir'in ismine ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığında bürokratken, geçen ay Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra "FETÖ üyeliği"nden tutuklanan Topdemir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenlemeyi planlayan grubun başındaki FETÖ'cü general Gökhan Şahin Sönmezateş'in "cemaat abisi" olduğu belirlendi.

Topdemir'in, Sönmezateş'in yanı sıra TSK'dan ihraç edilen eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay ve bazı üst düzey askerlerin de "cemaat abiliği"ni yaptığı tespit edildi. Sönmezateş ve Alpay'ın topladıkları bilgi ve faaliyetleri Topdemir'e rapor ettiği, Topdemir'in ise bunları FETÖ'ye aktardığı bilgisine ulaşıldı.

'DARBECİYİM AMA FETÖ'CÜ DEĞİLİM'

Topdemir'in "cemaat abiliği"ni yaptığı isimlerden, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski Tuğgeneral Sönmezateş'in, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik saldırıda timlerin baskınını bizzat komuta ettiği ortaya çıkmıştı. Sönmezateş, darbe girişiminden üç gün sonra 18 Temmuz'da Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gözaltına alınmış, savcılık ifadesinde "Evet, ben darbeciyim. İsterlerse beni idam etsinler. İdam cezamı versinler ama ben FETÖ'cü değilim" demişti. Tutuklanan Sönmezateş, mahkemedeki ifadesinde de FETÖ mensubu olduğunu reddetmişti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılanmasına 30 Ekim'de devam edilecek.

KENDİSİNİ REHİN ALINMIŞ GİBİ GİSTERMİŞTİ

Topdemir'in "cemaat abiliği"ni yaptığı bir başka isim Fethi Alpay da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe davası"nda yargılanıyor. Darbe gecesi yayınlanan atama listesinde "İstanbul Valisi" olarak görevlendirilen tutuklu sanıklardan eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Alpay, mahkemedeki savunmasında darbeciler tarafından derdest edildiğini öne sürerek, darbe girişimi içinde yer alamayacağını, kendisinin de mağdur olduğunu savunmuştu. Bazı tanık ifadelerinde ise Alpay'ın hava unsurlarını bizzat komuta, takip ve kontrol ettiği, darbe girişiminin başarısız olacağını anladıktan sonra kendisine kelepçe taktırarak MAK timleriyle sabah saatlerinde Ankara'daki Akıncı Üssü'ne gelerek kendisini rehin alınmış gibi göstermeye çalıştığı kaydedilmişti. Alpay'ın da aralarında olduğu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki ana darbe davasının sonraki duruşması, 21 Ağustos'ta görülecek.