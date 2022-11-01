İki kadına asitli saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

Denizli'de, Büyükşehir Belediyesi’nin Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan iki kadına asitli saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında yaşandı. Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Y. isimli kadın, memur olarak çalışan 32 yaşındaki Özlem Ç.’ye yanında getirdiği asidi attı. Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan 28 yaşındaki Aslı Y.’da yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar yardıma koştu. Ç. ve Y.'ın ambulansla kaldırıldıkları Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Asitli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.’in Özlem Ç. ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Y., polise verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası asitli saldırıyı diğer kadınların yaptığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren Özlem Ç.’nin ise iş yerine gelen Y.’in “Siz memur oldunuz ben olmadım” diyerek elinde bulundurduğu kutudaki sıvıyı kendi üzerlerine doğru atıp kaçtığını söylediği öğrenildi. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Dilek Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.