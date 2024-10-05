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İktidarın tek haneli enflasyon hedefi için yeni tarih

İktidarın tek haneli enflasyon hedefi için yeni tarih
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iktidarın tek haneli enflasyon hedefi için yeni tarihin 2026 yılı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2026'da ise yeniden ülkemizi tek haneli rakamlarla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, Ümraniye Belediyesi Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'ndeki Ümraniye İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ekonomik programın başarısının siyasi ve toplumsal sahiplenmeye bağlı olduğunu, bunlar varsa programların başarılı olduğunu söyledi. Tek haneli enflasyon hedefi için 2026'yı işaret etti.

"EN KÖTÜ ŞEY BELİRSİZLİK"

Ekonomide en olumsuz durumun belirsizlik olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ne kadar yükselirse belirsizlik, ekonomiyi o kadar olumsuz etkiler. Türkiye şu anda bu belirsizlikleri en aza indirdiği bir dönemden geçiyor. Genel ve yerel seçimlerle siyasi belirsizlikler ortadan kalktı, uygulamakta olduğumuz Orta Vadeli Program ile de politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık. Dolayısıyla öngörülebilirliği sağladığımız, istikrarı, güveni pekiştirdiğimiz bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"GEÇİŞ DÖNEMİ TAMAMLANDI"

Yılmaz, Türkiye'nin büyümesinin devam ettiğini, yıl sonunda beklenilen milli gelir düzeyinin nominal dolar bazında 1,3 trilyon doların üzerinde, kişi başına gelir seviyesinin ise ilk defa 15 bin dolar civarında görüleceğini kaydetti.

YENİ HEDEF 2026

Haziranla birlikte dezenflasyon dönemine girildiğinin altını çizen Yılmaz, "Başından beri hep söyledik, 'Bakın yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş olacak.' dedik. Nitekim mayıs ayına kadar enflasyonunuz arttı, mayısta tepeyi buldu. Mayıs ayından bugüne 26 puanın üzerinde bir düşüş oldu enflasyon oranında. Fiyat düşüşünden bahsetmiyoruz, enflasyon oranının düşüşünden bahsediyoruz. Tabii bu ayrımı yapmak gerekiyor. Son açıklanan rakamımız 49,4. Uzun bir aradan sonra yüzde 50'nin altını görmüş olduk. Yıl sonunda 41,5 gibi Orta Vadeli Programımızda tahminimiz söz konusu. Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2026'da ise yeniden ülkemizi tek haneli rakamlarla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

 

Etiketler tek haneli enflasyon cevdet yılmaz enflasyon hedefi ak parti Cumhurbaşkanlığı
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