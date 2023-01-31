  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlaçlama yapılan binada 6 kişi hastanelik oldu

İlaçlama yapılan binada 6 kişi hastanelik oldu

İlaçlama yapılan binada 6 kişi hastanelik oldu
Güncelleme:

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilaçlama yapılan binada 6 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Zirve Konutlarında 15’inci katta bulunan bir dairenin ilaçlama çalışması sonrasında binada zehirlenme vakaları meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 kişinin zehirlendiği olayda iddialara göre 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, ilaçlama şirketi yetkilisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Etiketler ankara ilaçlama zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zuhal Topal Maldiv pozlarıyla kış günü yazı getirdi
Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi!
Cezaevlerinde her şey sil baştan; tüm kurallar değişti
Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım...
Reuters'ın yıl sonu enflasyonu tahmini TCMB'yi 2'ye katladı
33 ilimiz için kar yağışı uyarısı
MTV ödemelerinde son gün geldi! İşte bankaların MTV kampanyaları
Sürücüler doluya trafikte yakalandı!
Köpek vahşeti: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik