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İlber Ortaylı: ''Gidecek yerimiz yok!''

İlber Ortaylı: ''Gidecek yerimiz yok!''
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Terör karşısında örgütlenmeyi ve dik durmayı öğrenmeliyiz. Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız."

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