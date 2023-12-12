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İlçe başkanına PKK gözaltısı

İlçe başkanına PKK gözaltısı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanlığını yapan Zeki Manaz, Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu  ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz'ı gözaltına aldı. Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler dbp ilçe başkanı kck pkk
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