İlçeyi karıştırmıştı ! Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta polis ekipleri bir kadının Aydınevler Mahallesi'nde, bir gencin kendisine cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibi, kadının tarifine uyan genci bir sokak ileride sokak ortasında tuvaletini yaparken yakaladı. Adının Y.E.K. olduğu Çolaklı Bölgesinde bir otelde çalıştığı belirlenen genç, suçlamaları kabul etmezken, tacize uğradığını belirten kadın tarafından teşhis edildi.

Manavgat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Y.E.K. sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine temsil edildi.