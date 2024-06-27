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İletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silahın sahte olduğunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silahın sahte olduğunu açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Savunma Bakanlığı'nın "El Halil'de tutuklanan kişinin silahına el konuldu" iddiasıyla paylaştığı görüntülerdeki silahın sahte olduğunu ortaya çıkardı.

DMM, İsrail Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

"El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu" şeklinde yayınlanan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın, aslında oyuncak olduğu ve birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlenmiştir. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

İletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silahın sahte olduğunu açıkladı - Resim : 1

Etiketler silah sahte iletişim başkanlığı iletişim
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