İletişim Başkanlığı'ndan 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den tedarik ediliyor' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddialarına yalanlama geldi DMM'den İsrail’le ihracat iddialarına ilişkin açıklama Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.