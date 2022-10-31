İlginç anlar: Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Osmaniye'de ayak burkulması şikayetiyle acil servise gelen iki arkadaş hastaneyi kirletecekleri düşüncesiyle hastane girişinde ayakkabılarını çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı. Arkadaşına refakat eden vatandaş da aynı davranışta bulundu.

ÇAMURLU AYAKKABILARI ÇIKARIP FİLM ÇEKTİRMEYE GİTTİLER

O anlar anbean hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor. Film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getiriyor.

''HASTANEYİ KİRLETMEMEK İÇİN AYAKKABILARIMIZI ÇIKARDIK''

Bamya tarlasında oğlu Halil ile çalışırken evdeki diğer oğlunun düşerek ayağını burktuğunu öğrendiğini söyleyen İsmail Açıkgözoğlu, “Tarlada çalışırken telefon geldi apar topar çıktık. Oğlumu hastaneye getirdik. Tarladan çıktığımız için ayaklarımız, ayakkabılarımız çamurdu. Hastane personeli ayakkabıyla girmemizin sorun olmayacağını söyledi ama biz yine de hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarımızı çıkardık. Sonra bize galoş verdiler. Sağ olsun çok da ilgilendiler” dedi.

'MUTLU OLDUM'

Tedavisinin ardından taburcu olan Müslüm Açıkgözoğlu ise sabah evin kapısını açamadığı için damdan girmeye çalıştığını bu sırada üzerine bastığı plastik borunun kaymasıyla yere düştüğünü söyledi. Taburcu olduktan sonra babasının ve ağabeyinin hastaneye ayakkabısız girdiği görüntüleri izlediğini belirten Açıkgözoğlu, bu duyarlılıktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.