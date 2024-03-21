İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin ailelerine sigorta ayıbı!

Maden kazalarında yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına ödenecek tazminat tutarı 1 milyon TL olurken İliç'teki maden faciasında toprak altında kalan 9 mdencinin aileleri bu durumda yararlanamadı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde göçük altında kalan 9 maden işçisinin, yükseltilen yeni kaza teminatlarına dahil edilmediği belirtildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, madende çalışan işçilere uygulanan ferdi kaza sigortasındaki teminat tutarı yeni yapılan düzenleme ile 150 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. 19 Mart 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeye göre maden kazasında yakınlarını kaybedenler, ölen her bir işçi için 1 milyon TL tazminat alacak. Ancak düzenlemeye geçici bir madde konularak İliç kazası dahil edilmediğinden bu madende hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına 1 milyon TL yerine 150 bin TL tazminat ödeneceği belirtildi.

Bu işçilerin yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sigorta aracılığıyla yapılacak teminat ödemeleri ise yeni düzenlemenin dışında yer alıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nde değişikliklere gitti, sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başı 1 milyon TL’ye; prim tutarı da 700 TL’den 4 bin 675 TL’ye yükseltildi. Kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatlarının Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne zorunlu olarak reasüre edilecek tutarın alt sınırı da kaza başına 1.5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu tebliğin dışında, idari kararla daha önce sadece kömür ve krom madenlerinde uygulanan zorunlu ferdi kaza sigortası bütün maden işletmeleri için zorunlu hale getirildi. Bu nedenle işletmeler yer üstü ve yeraltı dahil tüm maden sahalarında çalışan işçileri için zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırmak zorunda olacak.

ERZİNCAN İLİÇ'TEKİ TOPRAK KAYMASI

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu toprağın 800 metre hareket ettiğini belirtti. En az 9 işçi bu kayan toprağın altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Fırat Nehri’ne doğru kayan devasa toprak yığınının, siyanür ve sülfürik asit ile yıkanmış malzemelerden oluştuğuna yönelik açıklamalar yapıldı.

Şirketin, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiği ve maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıktı.

Sözcü