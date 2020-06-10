İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AK Partilinin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ifadeye çağırdı

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin “şüpheli” olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı.

Soruşturma dosyasına göre, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir programda ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etti. Önergenin altında imzası olan 6 AK Parti milletvekili, Başbuğ hakkında “hakaret”, Çiçek için de “iftira” suçlamasıyla Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, RTÜK’ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırdı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Açıklamaların yapıldığı yayın kuruluşlarının İstanbul’da bulunması nedeniyle soruşturmayı Ankara mı yoksa İstanbul savcılığının mı sürdüreceği tartışma konusu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir” hükmü uyarınca, kendisinin yetkili olduğuna karar verdi. Ankara Savcılığı, İstanbul Başsavcılığı’na, Başbuğ ve Çiçek’in şüpheli olarak ifadelerinin alınması için talimat yazısı gönderdi. Yazıda iddialar anımsatılarak, ilgili açıklamaların hangi amaçla yapıldığı ve neyi kastettikleri soruldu.

NE OLMUŞTU ?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için, “26 Haziran 2009'da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. ‘Araştırsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız” dedi.

Başbuğ’a yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” dedi ve AK Partilileri suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

Erdoğan’ın talimatı üzerine 2009’daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AKP milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Başbuğ hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan soruşturma yapılarak dava açılması istenmişti. Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan yasanın FETÖ direktifiyle hazırlanmadığı kaydedilen dilekçede, “Değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşması sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Başbuğ’un katıldığı yayının görüntülerini RTÜK’ten temin eden ve bilirkişi aracılığıyla yazıya döktüren Ankara Başsavcılığı, ikinci hamle olarak Başbuğ’un ifadesinin alınmasına karar verdi. Başsavcılık, bunun için İstanbul Anadolu Başsavcılığına bir talimat yazısı gönderdi. Başbuğ, savcılığın talimatı kapsamında İstanbul’da ifade verecek.