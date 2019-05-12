İmam'dan sigara içen kadına ''hakaret''

Bursa'da, İznik'e gezmeye gelen Nilay Vural (38), Abdulvahap Camii'nin yanında sigara içtiği için imam Y.A.'nın (49) tepkisiyle karşılaştı. Vural, kendisine "Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç" diyen A.'dan şikayetçi olurken, polis, kadın ile imamın ifadesine başvurdu.

Olay, İznik ilçesi Abdulvahap Tepesi'nde meydana geldi. İznik'e geziye gelen Nilay Vural, iddiaya göre, Abdulvahap Camii'nin yanında sigara içerken, imam Y.A.'nın tepkisiyle karşılaştı. Kadına bağıran A., "Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç" dedi. Bunun üzerine Vural, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, imamı şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ile imamın ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölge esnafından Eyüp Poyraz, yaşananları anlatırken, "Buraya gelen ziyaretçi, Abdulvahap Camii'nin alt tarafında, çamların önünde sigara içiyor. İmam da geldi, kadına bağırdı; 'Burada sigara içemezsin, burası neresi?' diye hakaretler yağdırdı" dedi.

Recep Öztürk ise "Ben de şikayetçiyim. Her türlü baskıyı yapıyor. Ablama, bana sataşıyor. Annemi de aşağılamıştı, 'Seni ayağımın altına alırım' demiş. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.