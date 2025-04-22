İmamoğlu: ''Bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimi''

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, "bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler" dedi.

Tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul uyarısında bulunarak, "Milletime sesleniyorum; bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimi!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

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İmamoğlu şunları kaydetti:

-Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var.

-İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuz’u savunmamıza gölge düşüremezsiniz.