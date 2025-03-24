İmamoğlu cezaevinden el yazısıyla mesaj gönderdi: ''Başaracağız!''

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden kendi el yazısıyla gönderdiği mesajda, "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Torun paylaşımına, "Bugün Silivri zindanında ziyaret ettiğim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bana emanet ederek halkımıza ulaştırılmasını rica ettiği mesajı paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında ceketini çıkartıp, kollarını sıvayarak giriştiği mücadeleye umutlarımızı büyüterek ve cesaretle sarılıyor. Demokrasiye sahip çıkan milyonların dayanışması soğuk Silivri duvarlarını dahi ısıtıyor. 86 milyonun mücadelesi ve dualarıyla başaracağız. Başaracağız" notunu ekledi.

İmamoğlu'nun mesajı ise şu şekilde:

"Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"