  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu cezaevinden el yazısıyla mesaj gönderdi

İmamoğlu cezaevinden el yazısıyla mesaj gönderdi: ''Başaracağız!''

İmamoğlu cezaevinden el yazısıyla mesaj gönderdi: ''Başaracağız!''
Güncelleme:

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden kendi el yazısıyla gönderdiği mesajda, "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Torun paylaşımına, "Bugün Silivri zindanında ziyaret ettiğim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bana emanet ederek halkımıza ulaştırılmasını rica ettiği mesajı paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında ceketini çıkartıp, kollarını sıvayarak giriştiği mücadeleye umutlarımızı büyüterek ve cesaretle sarılıyor. Demokrasiye sahip çıkan milyonların dayanışması soğuk Silivri duvarlarını dahi ısıtıyor. 86 milyonun mücadelesi ve dualarıyla başaracağız. Başaracağız" notunu ekledi.

İmamoğlu'nun mesajı ise şu şekilde:

"Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden kendi el yazısıyla gönderdiği mesajda, "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler ekrem imamoğlu el yazısı silivri marmara cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Candaş Tolga Işık ''İmamoğlu'' eleştirileri için suskunluğunu bozdu Candaş Tolga Işık ''İmamoğlu'' eleştirileri için suskunluğunu bozdu AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası! Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası! Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu
Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı! Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı!