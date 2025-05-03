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İmamoğlu kamu çalışanlarına torpil mesajı

İmamoğlu kamu çalışanlarına torpil mesajı
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Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yıllardır kamuda yaşanan her türlü çalışan adaletsizliğini, kamuda işe giriş hukuksuzluğunu, torpili, adam kayırmacılığı biz sonlandıracağız" dedi.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Paylaşımına, "İBB’yi kazıdılar, altından liyakat çıktı" diyerek başlayan İmamoğlu şunları kaydetti:

"İBB’yi kazıdılar, altından liyakat çıktı. Cezaevine attığınız yol arkadaşlarımın özgeçmişlerini okuyunca herkes ne kadar liyakatli kadrolar kurduğumuzu gördü. Bu ülkenin iyi yetişmiş insanları var, binbir zorluğa rağmen kendini geliştirmiş evlatları var.

Dürüst, çalışkan, aklı hür vicdanı hür milyonlarca genci var. Bursu, işi ve fırsatı daima hak edene sunduk. Şimdi sıra tüm Türkiye sathına bunu yaymakta. Ülkemizde yıllardır kamuda yaşanan her türlü çalışan adaletsizliğini, kamuda işe giriş hukuksuzluğunu, torpili, adam kayırmacılığı biz sonlandıracağız. Partizanlıktan, ayrımcılıktan sağa sola savrulmuş, kamuda hak ettiği yeri ve konumu elde edememiş tüm kamu çalışanlarına sesleniyorum: Sizler bizim inşa edeceğimiz şeffaf, katılımcı, akıldan, bilimden, doğrudan, adaletten yana sistemimizle ve liyakate, performansa dayalı düzenlemelerle huzura kavuşacaksınız.

"BİZİM KADROMUZ 86 MİLYON VATANSEVER"

İktidarımızda; etkili, verimli, hakkını veren insan kaynakları yönetim modelimizle mutlu, huzurlu bir ortamda, güvenceli bir biçimde milletimize büyük bir onurla hizmet edeceksiniz. Kime yakın olduğuna, ideolojisine, inançlarına, dinine, diline, ırkına vs bakmadan herkese eşit fırsat sunacak, işini dürüstçe yapan hiç kimseye rövanşist bir duyguyla yaklaşmayacağız. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti emanet edeceğiz. Bizim kadromuz bu ülkenin 86 milyon vatansever insanıdır."

 

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP
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