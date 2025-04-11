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İmamoğlu protestolarında 59 kişi hakkında daha tahliye kararı

İmamoğlu protestolarında 59 kişi hakkında daha tahliye kararı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonla başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan 59 kişi daha tahliye edildi. Dün 102 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

59'u tutuklu 74 sanık hakkında 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame, İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Avukatlardan tutukluluğa ilişkin itiraz

Öte yandan sanıkların avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna ilişkin İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın altı ve üst sınırı, suçun katalog suçlardan olmadığını belirtti.

Tutuklu bulunan 59 sanığa tahliye

Tutuklu bulunan 59 sanığın üzerlerine atılı suçtan mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olduğu, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali bulunduğu, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığı, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verildiği gerekçesiyle bu hususlar doğrultusunda sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı tahliyelerine karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı ardından bu kararın 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

İddianamede, İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede bu kapsamda şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği kaydedildi.

İfade tutanakları ve sorgu zaptları, kollukça düzenlenen araştırma tutanakları, Valilik tarafından verilen yasaklama kararı ve dosya kapsamına göre şüphelilerin İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edildiğinin belirtildiği iddianamede, buna rağmen ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri bilgisi yer aldı.

İddianamede 74 şüpheli hakkında, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan ayrı ayrı 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İHA

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Etiketler tahliye protesto ekrem imamoğlu protestoları tahliye kararı mahkeme
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