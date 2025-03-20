İmamoğlu pusulası ortaya çıktı: CHP'de sandıklar kurulacak

CHP, dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçiminin daha önce belirlendiği gibi 23 Mart Pazar günü yapılacağını ve CHP'ye üye olmayan vatandaşların da oy kullanabileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşın İmamoğlu’nun tek aday olarak gireceği cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin daha önce belirlendiği gibi 23 Mart’ta yapılacağını duyurdu. CHP lideri “Ben nerede olursam olayım, 23 Mart günü herkesi sandık başına bekliyorum. Biz ne şartta olursak olalım, dışarda da olsak içerde de olsak o sandıklar kurulacak, sadece CHP üyeleri değil herkesi sandık başına bekliyoruz. Onları için de dayanışma sandığı kurulacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de sosyal medya hesabı üzerinden 23 Mart'ta yapılması planlanan ön seçime dair açıklama yaptı. Çiftçi paylaşımda, "23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız 'Dayanışma Sandığı'na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dün, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin! Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz… 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim!” dedi.



