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İmamoğlu, yarın adaylık başvurusu yapacak

İmamoğlu, yarın adaylık başvurusu yapacak
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CHP'de partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlayan ön seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi başvurusunu yarın yapacağı öğrenildi..

CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken aday adaylığı için imza verme süreci salı günü başladı. Hafta içinde yaptığı açıklamalarda adaylık için cuma gününü işaret eden TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi’ne adaylık başvurusu yapması bekleniyor. 

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu aday adaylığı Cumhurbaşkanlığı CHP ön seçim
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