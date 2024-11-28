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İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e rest: ''Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu?''

İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e rest: ''Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu?''
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreşlerin kapatılması tartışmalarında kendisi için "okuma özürlü" diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin'"Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? İmamoğlu'na laf yetiştiriyorlar" diyerek yanıt verdi. İmamoğlu ayrıca açıklamalarının devamında ise "Seni oraya atayanın diplomasına bak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından valiliklere gönderilen yazıda, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik ifadeler nedeniyle başlayan tartışmalar devam ediyor.

Söz konusu yazıya tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İBB’nin Eyüpsultan’daki bir yuvasında velilerle buluştu. “Biz öyle bir şey demedik diyorlar öyle kabul edelim ama biz yine işimize devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, şimdiye kadar 105 tane kreş açtıklarını, 33 kreşin daha yapımının devam ettiğini, hedefinin 200 olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öyle bir feveran koptu sonra geri adım atıldı. Öyle bir şey demedik diyorlar. Biz işimize devam ediyoruz. Bu devletin bakanlığı ya da kreşi olabilir mi? Ya da belediyesi... Belediye de milletin bakanlık da milletin. 300'ün üzerinde kreşimiz var. Ülkemizin her yerinde yapalım.

Gelip baksınlar, ne yapıyoruz? Çocuklara bu yaşta ne öğretilmesi gerekiyorsa, o öğretiliyor. Eğitim varsa gelecek var. Kamu kurumları birbirini kıskanmaz, yardımcı olur.

"BAKAN, İMAMOĞLU'NA LAF YETİŞTİRİYOR"

Milli Eğitim Bakanı oradan laf yetiştirsin İmamoğlu'na. Ondan sonra yok o, düzelmez kardeşim. İmamoğlu'na laf yetiştir. İmamoğlu'na, efendime söyleyeyim, adam gibi okul. Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi ya? Ülkede hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte. 500 küsur yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum.

"YUSUF BEY NASIL PROFESÖR OLDU?"

Çok benim özel hususuma girdikleri zaman bu işlere çok girmem. Yani ben de derim sana yani, seni oraya atayanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela. Yusuf Bey, bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı.

 Nasıl profesör oldu? 5 yıl kalması gerekirdi. Kalmadı. Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 48 saat diyorlar. Kararname yayınlandı. 48 saat diyorlar. Kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları. Seni atayanın diplomasına bak. Yusuf Tekin nasıl profesör oldu."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelere ait "kreş adı altında" açılan kurumların “anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremeyeceğini” belirterek kapatılmaları ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesi doğrultusunda valiliklere bir yazı göndermişti.

Valiliklere gönderilen talimata başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere çok sayıda siyasetçiden tepki gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, valiliklere gönderilen ve belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep eden yazısına ilişkin olarak açıklama yapmış; 'Okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez' denilerek, ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, 'okul öncesi eğitim kurumu' programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca 'Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi' gerekmektedir" demişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir" demiş; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi belgeyi paylaşarak "Resmi yazıya kreş yazıp, sonra ‘ben kreş demedim anaokulu dedim’ demek bu akla yakışır" diyerek tepki göstermişti.

İmamoğlu, "Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider kardeşim. Vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Hadi gel de kapat. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa, bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu meb milli eğitim bakanı yusuf tekin
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