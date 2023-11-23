İmamoğlu'ndan depreme dayanıksız binası olan vatandaşlara çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından karbon fiber yöntemiyle güçlendirilmesine başlanan İmar AŞ’nin Mecidiyeköy’deki Genel Müdürlük binasında incelemelerde bulundu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti, belediye iştiraki İstanbul İmar AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İmar İş Merkezi, 1974 yılında yapıldı. İş Merkezi’nde; İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı, İBB Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi ve Beltur’un yanı sıra bazı özel sektör firmaları faaliyet gösteriyordu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından merkezde, İBB İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü tarafından hızlı tarama yöntemleriyle inceleme yapıldı. İnceleme sonunda bina, deprem güvenliği oranına karşılık C sınıfında (orta risk) olduğu ortaya çıktı. Bina Güçlendirme maliyeti ile yeniden yapım maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla Proje Yönetim Müdürlüğü tarafından, ayrıntılı mimari etütler çalışıldı.

Binanın güçlendirilmesiyle yeniden yapılması arasında çok ciddi kullanılabilir alan kaybı olması, binanın şehrin yaya ve araç trafiği açısından en yoğun lokasyonu olan Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunması nedeniyle, yeniden yapım süresinin standart inşaat işlemlerine göre çok daha uzun süreceği ön görüldü. Tüm bulgular ışığında, binanın acil olarak “karbon fiber” yöntemiyle güçlendirilmesine karar verildi. Yine bir İBB iştiraki olan KİPTAŞ, taşınmazdaki tadilat işlemleri, “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayında başlattı. Binanın 2024 yılı ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

“FARKLI FARKLI YÖNTEMLERLE İSTANBUL'UN ÇOK YÖNLÜ BİR SEFERBERLİĞE DÖNMESİ LAZIM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, güçlendirme çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulundu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, İstanbul’da güçlendirmeye muhtaç birçok yapı olduğuna dikkat çekti. İstanbul’un çok yönlü çalışmalarla dönüştürebileceğini belirten İmamoğlu, “Kimi güçlenecek, kimi yeniden yapılacak. Farklı farklı yöntemlerle İstanbul'un çok yönlü bir seferberliğe dönmesi lazım. Yoksa işte bunu tek başına bir kurum yapamayacak” dedi.

Güçlendirme işleminin, yıkıp yeniden yapmaya göre zamandan tasarruf sağladığını belirten İmamoğlu, “Bu tür şantiyelerin mobilizasyonu çok zor kent merkezlerinde. Malzemelerinin nakli ya da ön hazırlığı vesaire gibi birçok konuda fırsatlar yaratabiliyor. Hatay'da yaşadık güçlendirmenin yapıyı nasıl ayakta tuttuğunu. Zor bir yapı. Orada uygulamanın biçimini de o dönemde hocamızdan dinlemiştik. Bu tür yapılarda, hayatın böylesi pratik bir metotla kurtulmasını sağlamak, İstanbul için en etkin hizmetlerden birisi” diye konuştu.

“İSTANBUL'UN ARTAN BİR DÖNÜŞÜME VE GÜÇLENDİRMEYE İHTİYACI VAR”

Bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet eden İmamoğlu şunları söyledi:

“Hele hele bu tür kent merkezlerinde bulunan yapıların, böylesi bir güçlendirmeden öncesiyle sonrası arasında hem mülk değeri hem kazançları farklılaşıyor. Yani bu katma değeri de herkesin hesaplaması şart. Tüm bu yönleriyle beraber ele alınıp, bunu da bir KİPTAŞ'ın etkin faaliyeti olarak kamuoyuna sunuyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışıyor ama mesela güçlendirme statüsüne beklediğimiz yoğunlukta da bir ilgi yok. Bunu biz de tabii daha iyi anlatacağız belki işte tam da buralarla beraber. Ama vatandaşımız da bu konuda pratik davranıp, daha cesur davranacak. Çünkü, bu konuda kendine güvenen yetkin firmalarımız var. İstanbul'da, Türkiye'de başarıyla bu işleri yapmış firmalarımız var. Hatta üreticilerimiz de var. İstanbul'un artan bir dönüşüme ve güçlendirmeye ihtiyacı var.”

KARBON FİBER GÜÇLENDİRME

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, karbon fiber güçlendirmenin adımları şöyle:

Hazırlık: Beton yüzey yağ, pas ve kirden arındırılır. Zayıf kısımlar sıva ve boya gibi mekanik yöntemlerle temizlenir. Beton yüzeyinin minimum çekme dayanımı 1.5N/mm² olmalıdır.

Yapıştırıcı Uygulaması: Epoksi yapıştırıcısı, hazırlanan yüzeye sürülür. Bu yapıştırıcı, karbon elyafın betonla sağlam bir bağ kurmasını sağlar.

Karbon Fiber Uygulaması: Gerilmiş karbon elyaf, yapıştırıcı ile betona yapıştırılır ve iyice doyurulur. Bu adım, karbon elyafın yapıya güçlendirme sağlamasını sağlar.

Son Kat Epoksi: Elyaf üzerine son kat epoksi uygulanır. Bu katman, karbon fiberi korur ve daha fazla dayanıklılık sağlar.

Koruyucu Kaplama: İhtiyaç duyulması halinde, koruyucu bir kaplama yapılabilir. Bunun için kum serpilir ve ardından sıva veya başka bir uygulama işlemi gerçekleştirilir.