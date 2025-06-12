İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Bilirkişi davası duruşmasına katılmadı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması 10.30'da başlarken, İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasına tepki olarak duruşmaya katılmadı. Duruşma 26 Eylül Cuma gününe ertelendi.

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında bir bilirkişinin kritik davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görülmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu ve avukatları, 24 saat kala duruşmanın Çağlayan'dan Silivri'ye alınması nedeniyle bugün saat 10.30'da başlayacak duruşmaya katılmayacağını duyurmuştu.

Duruşma ertelendi

Ekrem imamoğlu'nun ve avukatlarının katılmadığı duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın fiziki koşullarının yetersiz olması sebebiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan Silivri Adliyesinde 2 nolu salonda yapılmasına karar verildi. Duruşma 26 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş, şunları söylemişti:

"Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."

"Bugünkü duruşma usulsüzdür"

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu dava öncesinde yaptığı açıklamada "Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İşte İmamoğlu'nun dava öncesi yaptığı o açıklama:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı.

Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir.

Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."