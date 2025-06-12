  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Bilirkişi davası duruşmasına katılmadı

İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Bilirkişi davası duruşmasına katılmadı

İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Bilirkişi davası duruşmasına katılmadı
Güncelleme:

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması 10.30'da başlarken, İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasına tepki olarak duruşmaya katılmadı. Duruşma 26 Eylül Cuma gününe ertelendi.

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında bir bilirkişinin kritik davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görülmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu ve avukatları, 24 saat kala duruşmanın Çağlayan'dan Silivri'ye alınması nedeniyle bugün saat 10.30'da başlayacak duruşmaya katılmayacağını duyurmuştu.

Duruşma ertelendi

Ekrem imamoğlu'nun ve avukatlarının katılmadığı duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın fiziki koşullarının yetersiz olması sebebiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan Silivri Adliyesinde 2 nolu salonda yapılmasına karar verildi. Duruşma 26 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş, şunları söylemişti:

"Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."

"Bugünkü duruşma usulsüzdür"

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu dava öncesinde yaptığı açıklamada "Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İşte İmamoğlu'nun dava öncesi yaptığı o açıklama:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı. 

Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir.

Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."

text-ad
Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Cinsel ilişki tuzağıyla 3 çocuğa kabusu yaşattılar: Zanlılardan biri de kadın! Cinsel ilişki tuzağıyla 3 çocuğa kabusu yaşattılar: Zanlılardan biri de kadın! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozları tepki çekti İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozları tepki çekti ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek'' ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek'' Survivor adasının güzeli yaz sezonunu açtı, sosyal medya karıştı Survivor adasının güzeli yaz sezonunu açtı, sosyal medya karıştı Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında! Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında!
Güzel oyuncudan sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt Güzel oyuncudan sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! Genç kadın, tacizcisini sokak ortasında vurup cep telefonu ile videosunu çekti! Genç kadın, tacizcisini sokak ortasında vurup cep telefonu ile videosunu çekti! Piyasalar yine yangın yeri: Euro tarihi zirvesini gördü, altın uçuyor! Piyasalar yine yangın yeri: Euro tarihi zirvesini gördü, altın uçuyor! Türkiye'nin gizli cennetinde korkunç ölüm: 3 yaşındaki bebek kurtarılamadı! Türkiye'nin gizli cennetinde korkunç ölüm: 3 yaşındaki bebek kurtarılamadı! Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Narin cinayetinde yeni gelişme: Diyarbakır Barosu reddetti Narin cinayetinde yeni gelişme: Diyarbakır Barosu reddetti Sosyal medya tacizcisine güpegündüz yol kenarıkan donduran işkence kamerada! Sosyal medya tacizcisine güpegündüz yol kenarıkan donduran işkence kamerada! Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı! AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı!