İmamoğlu'ndan vakıflara dair yeni açıklama !

İmamoğlu, İBB’den kaynak aktarımı kesilen vakıflara dair yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki başlangıç evet oldukça daha fazla ve daha yüklü tespitlerimiz var” dedi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden vakıflara aktarılan paralara ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Vakıflar deyince muğlak konuşmuyoruz. Elbetteki tespit ettiğimiz ve edeceğimiz, bu anlamda İstanbulluların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin bize göre öncelikle toplum lehine değil de farklı kavramlarla kullanıldığını tespit ettiğimiz vakıflar. O bakımdan tespit ettiğimiz ve adım attığımız şekil bu yönde. Ne yazık ki başlangıç evet oldukça daha fazla ve daha yüklü tespitlerimiz var.

Ama bunları somutlaştıkça, idari anlamda içinde bulunduğumuz durumda, geçmişte alınan kararlarla bağlantısı ne, nasıl adımlar atmalıyız konusunda da araştırmalarımız var hem hukuki hem de idari. Ne yazık ki başlangıç keşke, bence bütçenin iyi kullanılmadığı, doğru kullanılmadığı yönündeki bu kullanım biçimleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasaydı. Düzeltmek bize nasip olacak."

SUÇLAYARAK YOL ALMIYORUZ

"Vakıflarla ilgili iptal edilen sözleşmeler, protokoller başka vakıflara yönlendirilecek mi?" sorusu üzerine İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Biz, hiçbir vakfı suçlayarak yol almıyoruz. Örnekleri zaten elimizde var. Sorgusuz, sualsiz toplumun kabulünü, toplumun hassasiyetlerini bence hiçbir şekilde devrede tutmadan alınmış, bireysel kararlar bunlar. Ben açıkçası çok yakın zamanda kurulmuş ve kurucuları belli olan bazı vakıfların toplum ve kamuyu kapsayıcı faaliyetlerde bulunacağı konusunda tereddütlü bir insanım. Benim gibi bu tereddüdü yaşayan milyonlarca insan var İstanbul'da. Böyle bir yöntemle siz belediyenin parasını, sağa sola dağıtamazsınız. Ama bu ülkede düzgün vakıflar var, vakıf bütçelerle onlarla iş birliği yapılabilir. Ama düşünün bir vakıf için 165 milyon liraya bir bina yapmak bunu anahtar teslimi teslim etmek ve orada bir yurt hizmeti yapılması... Büyükşehir Belediyesi kendisi yapar bu hizmeti. Bu ve bunun gibi hizmetleri ben kapsayıcı ve kamuya ait bütçenin eşitlikçi kullanımına aykırı görüyorum."

Ekrem İmamoğlu, bazı vakıfların nakdi yardım almadıklarını açıkladıklarının hatırlatılması üzerine, "Nakdi yardım almama bu da çok enteresan bir şey. Markete gidiyorsunuz kredi kartı kullanıyorsunuz. Nakit alış verişi yapmadım oluyor. Bu, buna benziyor. Bir bina yapıp ona teslim etmek, 56 milyon liralık yemek hizmeti vermek... Vatandaş ne dediğimizi ve ne anladığımızı anladı" dedi.

"Söz konusu vakıfların yönetim kurulunda, belediye yöneticilerinden isimler de vardı. Sizin döneminizde bu tür vakıflarda, belediyeden isimler olacak mı?" sorusu üzerine İmamoğlu, "İnsanların vakıflarda yönetim kurulu üyesi olması bizim takip edeceğimiz bir konu değil ya da bizimle ilgili mahsurlu bir durum yok. O, kendi kişisel tercihi" yanıtını verdi.