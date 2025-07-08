İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ''sahte diploma'' davasında 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İmamoğlu'nun dava kapsamında 11 Eylül'de 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
DHA
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