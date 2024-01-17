IMF Başkanı'ndan korkutan sözler! Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?

IMF Başkanı Georgieva, yapay zekanın eşitsizliği derinleştirmesi nedeniyle dünya çapındaki istihdamın yaklaşık yüzde 40'ının kesintiye uğrayabileceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, dünya genelindeki işlerin neredeyse yüzde 40'ı, yapay zekanın yükselişinden etkilenebilir.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva yayımladığı bir blog yazısında, yapay zekanın eşitsizliği derinleştirmesinin muhtemel bir eğilim olduğunu söyledi. Georgieva hükümetlere yapay zekanın etkilerine karşı sosyal güvenlik ağları oluşturmaları ve yeniden eğitim programları sunmaları çağrısında bulundu.

Konunun gündemin üst sıralarında yer alacağı İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısı öncesinde Georgieva, "Çoğu senaryoda, yapay zeka muhtemelen genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek. bu da politika yapıcıların teknolojinin sosyal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için proaktif olarak ele alması gereken rahatsız edici bir trend." diye yazdı.

Georgieva'nın blogunda belirttiğine göre, Yapay zekanın daha fazla çalışan ve işletme tarafından benimsenmeye devam ettikçe, insan işgücüne hem yardımcı olması hem de zarar vermesi bekleniyor.

Georgieva, diğer uzmanların daha önceki uyarılarını yineleyerek, etkilerin gelişmiş ekonomilerde gelişmekte olan piyasalara kıyasla daha derinden hissedilmesinin beklendiğini, bunun kısmen beyaz yakalı çalışanların kol işçilerine kıyasla daha fazla risk altında görülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Georgieva'ya göre örneğin daha gelişmiş ekonomilerde, işlerin yüzde 60'ı yapay zekadan etkilenebilir. Buna karşın bunların yaklaşık yarısı, YZ'nin daha yüksek üretkenliği teşvik etmesinden faydalanabilir.

Georgieva, "Diğer yarısı için, Yapay Zeka uygulamaları şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen temel görevleri yerine getirebilir, bu da işgücü talebini azaltarak daha düşük ücretlere ve daha az işe alımlara yol açabilir" diye yazdı.

IMF Başkanı gelişmekte olan piyasalarda ve düşük gelirli ülkelerde, işlerin sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 26'sının yapay zekadan etkilenmesini beklediğini ifade etti.

CNN International