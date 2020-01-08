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  3. 08 Ocak 2020 23:51

İngiltere'de kriz ! Kraliyet üyeliğinden çekildiler

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildi. Çekilme sebeplerinin maddi açıdan bağımsız olmak istemeleri olduğu belirtildi.

İngiltere'de kriz ! Kraliyet üyeliğinden çekildiler
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeleri olmaktan çekilerek maddi açıdan bağımsız olacakları bir işte çalışmak istediklerini açıkladı. 

Sussex Dükü ve Düşesi, 'aylarca süren tefekkür ve iç müzakereler sonucu' kraliyet ailesi içerisinde yenilikçi bir yeni rol oluşturmaya başlama kararı aldıklarını belirtti.

Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üstdüzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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