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İngiltere’den iki doz aşı olanlar için seyahat kararı

İngiltere’den iki doz aşı olanlar için seyahat kararı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nden iki doz aşı olan yolcuların 2 Ağustos'tan itibaren karantinaya gerek kalmadan ülkeye girebileceğini belirtti.

İngiltere Ulaştırma Bakan Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere’nin ABD ve Avrupa Birliği’nden tam aşılı yolcuları 2 Ağustos’tan itibaren karantinaya gerek kalmadan ülkeye girişlerine izin vereceğini söyledi.

Bakan Shapps, yapılan değişikliğin ABD ilaç dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kabul edilen aşıyı olan kişiler için geçerli olacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanı, kararın kırmızı listede yer almayan ülkeler için geçerli olduğunu sözlerine ekledi. 

Karantina uygulaması olmasa da yolcuların İngiltere’ye döndükten sonraki ikinci günde Covid testi ve PCR testi yaptırmaları gerektiğini de belirtti.

TÜRK VATANDAŞLARI DAHİL EDİLECEK Mİ?

Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin İngiltere'ye kabul edileceği belirtilirken Türkiye kırmızı listede yer aldığı için Türk vatandaşları ülkeye girdiğinde karantina uygulamasına tabi tutulacak. 

Etiketler ingiltere seyehat karar
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