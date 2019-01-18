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  3. 18 Ocak 2019 19:37

Interpol'ün aradığı lüks araç o ilimizde ortaya çıktı

Interpol tarafından bir suçla ilgili aranan lüks otomobil, Kahramanmaraş'ta sahte evrak ve plaka ile 'ikiz' yapılmış olarak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Interpol'ün aradığı lüks araç o ilimizde ortaya çıktı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ağır hasarlı araçların change yapıldığı şüphesiyle iki kaportacıyı takibe aldı. Ekipler, iş yerlerindeki araçların plakasını incelediğinde 35 plakalı son model lüks otomobilin aynı plaka ile hem İzmir'de hem de Kahramanmaraş'ta trafikte olduğunu belirledi.

Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede, Kahramanmaraş'taki aracın sahte plaka ve ruhsat ile 'ikiz' araç yapıldığı, aynı zamanda da bir suçla ilgili Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı. İş yerlerindeki diğer araçların da hacizli arandığı ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Polis iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hacizli aranan 3 araç, ağır hasarlı 1 araç ve İnterpol tarafından aranan lüks otomobil ele geçirildi. Polis, M.A.B. ve H.V.S.'yi gözaltına aldı.

SORGUDA CHANGE YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.B., sorgusunda ikiz plakalı aracı kabul etti. Şüpheli, yanarak ağır hasar oluşan bir başka araçla aynı marka hacizli aracı başka bir ilde 'change' yaptırıp getirdiğini itiraf etti. Diğer şüpheli H.V.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

interpol , lüks araç , kahramanmaraş
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