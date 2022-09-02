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İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat dövdü

İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat dövdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi.

Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir tırın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi. O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı. Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR
Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Etiketler ip aydın intihar
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