İptal edilen KPSS tarihleri açıklandı
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
İptal edilen KPSS'de yeni takvim açıkladı.
2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül; ÖABT ise 2 Ekim'de.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.''
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