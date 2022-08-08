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İptal edilen KPSS tarihleri açıklandı

İptal edilen KPSS tarihleri açıklandı

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

İptal edilen KPSS'de yeni takvim açıkladı. 

2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül; ÖABT ise 2 Ekim'de.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.''

Etiketler kpss tarih yeni
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