  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. 

METİNA'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi. 

 

DHA

Etiketler suriye pkk ypg terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'nin Çiğli'de aday gösterdiği isim ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin Çiğli'de aday gösterdiği isim ilçeyi ayağa kaldırdı Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Fırında mide bulandıran skandal! İnceleme başlatılldı Fırında mide bulandıran skandal! İnceleme başlatılldı İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi