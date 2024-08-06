Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK terör örgütü mensubu 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."