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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı gara terörist hava harekatı
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