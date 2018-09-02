İran lideri orduya emir verdi

İran dini lideri Hamaney, İran ordusuna güç artırma emri verdi. Hamaney, asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu.

Sitede yapılan açıklamada ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney’in güçlenme çağrısı yaptığı belirtildi:

Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.