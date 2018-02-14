İsrail'den şaşırtan karar ! ''Soykırımı'' reddetti
İsrail'den şaşırtan karar ! ''Soykırımı'' reddetti
Kritik bölgeye üs kuruluyor... Şimdi yandılar !
Kritik bölgeye üs kuruluyor... Şimdi yandılar !
Ankara'da o caddelerin isimleri değiştirildi
Ankara'da o caddelerin isimleri değiştirildi
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Ziyaret öncesi bir Türkiye açıklaması daha !
Ziyaret öncesi bir Türkiye açıklaması daha !
İşte Esad'ın YPG'ye destek vermemesinin sebebi...
İşte Esad'ın YPG'ye destek vermemesinin sebebi...
Hücre evlerine operasyon: 25 kişi gözaltında !
Hücre evlerine operasyon: 25 kişi gözaltında !
Kimse Yok Mu Derneği ile büyük vurgun yapmışlar !
Kimse Yok Mu Derneği ile büyük vurgun yapmışlar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Şubat 2018 21:18

İran'dan bomba iddia ! ''ABD DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...''

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin terörist DEAŞ'lıları helikoptere bindirip Afganistan'a götürdüğünü iddia etti.

İran'dan bomba iddia ! ''ABD DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...''
A+ A-

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin terör örgütü  DEAŞmilitanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Laricani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede ABD'yi  bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçladı.

Laricani, "Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ileri sürdü.

"ABD, DEAŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı" diyen Laricani, terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada,  Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti.

helikopter , meclis başkanı , deaş , abd , iran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM