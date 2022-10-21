İrlanda’da Work and Study Programı Tüm Detaylar

Katılımcılarına hem çalışıp hem dil öğrenme şansı veren Work and Study programı ile yurt dışı deneyimi yaşamak isteyen herkese İrlanda gibi güzel bir ülkenin kapıları açılmaktadır.

Yurt dışında eğitim almak isteyen fakat maddi yetersizlik sorunlarını düşünenler için çözüm niteliğinde olan Work and Study study İrlanda programı İngilizcesini geliştirmek isteyenler için de son derece avantajlıdır. İrlanda work and study fiyatları konusunda en iyi bilgi Endless Abroad gibi danışmanlık hizmeti sunan firmalardan alınabilir. Bu program:

Dil eğitimi süresi boyunca yazı zamanlı olarak çalışma imkanı sağlar.

Tam zamanlı çalışmak isteyenler için de bazı çözümler sunar.

Finansal desteğe ihtiyacı olan öğrenciler ve yeni mezunlara da açıktır.





Eğitim Tarzı

İrlanda Work and Study programı 25 hafta süren bir dil programıdır. Anlaşmalı okullar ile iletişim sağlanarak kabul edilen bu programa katılmak için ilk koşul 18 yaşından büyük olmaktır. Avrupa birliği üyesi olamayan ülke vatandaşları için yapılan bu program 8 aya kadar sürmektedir. Haftalık 15 saat ya da daha fazla olan dersler sonrası yarı zamanlı çalışma imkanları olmaktadır. Katılımcıların 25 haftalık eğitimin bitiminden sonra uluslararası standartlarda bir sınava girmeleri gerekir.

Programı Uzatma Konusu

İrlanda Work and Study programı ile 6 aylık dil eğitimine başlayan katılımcılar 8 aya kadar ülkede kalma ve çalışma hakkına sahip olmaktadır. Eğitim süresinde yarı zamanlı çalışmaya izin verilirken eğitim sonrası kalan 2 ayda tam zamanlı çalışma izni hakkı verilmektedir. Eğitim bitiminde ülkede kalmak isteyenler olursa eğitime devam etmek şartı ile 2 yıla kadar süreci uzatabilmektedir. Bu süreçte çalışma hakları da devam etmektedir.

Sosyalleşme İmkanları

Birleşik Krallık’ın en güzel ülkelerinden olan İrlanda yaşam şartları bakımından herkesin hayallerini süslemektedir. Yüksek yaşam standartlarının yanı sıra güvenli bir hayat da sunan bu ülke yurt dışı eğitimi almak isteyenler için cezbedicidir. Ana dillerinden birisinin İngilizce olduğu bu ülkede, dil eğitimi süresince pratik yapmak mümkündür.

Tüm bunların yanında İrlanda, sosyal olarak aktif olan ülke özellikle gençler için cazip imkanlar sunmaktadır. Pub kültürünün çıkış ülkesi olmasının yanında yıl boyunca çokça festival ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Sosyalleşmek isteyen herkesin kendi tarzına göre bir etkinlik bulma imkanı vardır.

Work and Study programı için İrlanda’yı tercih eden herkes ülkesine mutlu ve memnun dönmektedir. Saatlik çalışma ücreti olan 10.20 € olan bu ülkede hem geçinmek hem de birikim yapıp ülkemize dönünce döviz kuru farkından dolayı bir birikim sahibi olmak son derece mümkündür.