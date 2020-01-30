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  3. 30 Ocak 2020 07:39

İş yerinde iğrenç taciz iddiası: ''Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin''

Maslak'ta gayrimenkul şirketinde çalışan iki kadın, eski patronları E.S.'nin tacizine maruz kaldıkları iddiasıyla istifa ettiklerini söyledi. Patron E.S. ise iddiaları reddetti.

İş yerinde iğrenç taciz iddiası: ''Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin''
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İstanbul Maslak’ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları gayrimenkul şirketi T. Investment’in sahibi E.S. hakkında önceki gün taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Hürriyet'in haberine göre, Z.D. ifadesinde, “Bana sık sık, ‘Çok güzelsin, çekici bir kadınsın’ diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp’tan ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti” dedi.
E.S.’nin K.U.’ya da, “3-4 bin nedir ki... Bana kendini bırakırsan, ne paralar kazandırırım sana” dediği de öne sürüldü.

‘DAYANAMADIM’

K.U. ifadesinde yaşadıklarını, şöyle anlattı: “Bu işyerinde 3.5 ay çalıştım. Şüpheli, birçok kez motivasyon konuşması yaparken elimi tutup bana sarılıyordu. En son 4 Kasım 2019’da, bana odasında motivasyon konuşması yapıyordu. Tam odadan çıkarken, belime sarılıp kendisine doğru çekti ve zorla dudağımdan öptü. Cinsel tacize dayanamadım, 14 Ocak’ta işten ayrıldım.” Suçlanan E.S. ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Suçlamalar asılsız ve maksatlı” dedi. 

Hürriyet

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