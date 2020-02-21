IŞİD'in Türkiye'de çalıştırdığı döviz bürosunun varlıkları donduruldu

IŞİD’lilerin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı 6 karar yayınladı. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre IŞİD’in Türkiye’de faaliyet gösteren Al-Ard Jadidah adlı döviz bürosunun mal varlıkları ile döviz bürosunun Şanlıurfa, Samsun, Mersin gibi illerde adresi tespit edilen sahiplerinin mal varlıkları donduruldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile IŞİD’in döviz bürosu olarak bilinen Al-Ard Jadidah Money Exchange Company adlı döviz bürosunun mal varlıkları donduruldu. BM Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda yayınlanan kararda Al-Ard Jadidah Döviz Bürosu’nun adresleri arasında Irak’taki Ramadi Anber bölgesinin yanı sıra Suriye’deki Deyr el Zor ve Türkiye’deki Şanlıurfa gösterildi.

ADRESLER VE TELEFONLAR YAYINLANDI

Iraklı olan Rawi ailesine ait olan şirketin sahiplerinin de mal varlıkları donduruldu. Gazede yayınlanan karara göre Mushtaq Talib al-Rawi’nin adresleri Samsun ve Belçika’da. Umar Talib Zughayr Karboot al-Rawi’nin adresleri ise Samsun, Mersin ve Anbar’da. Walid Talib Zughayr al-Rawi’nin adresinin Bağdat’ta olduğu belirtilen kararda Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi’nin adreslerinde de Bağdat ve Samsun yer aldı. Aynı aileden 1983 doğumlu ancak Suriyeli olan Abd-al Rahman Ali Husayn al-Ahmad al Rawi’nin adres bilgilerinde ise Türkiye ifadesi yer alırken, Türkiye’ye ait cep telefon numaraları da sıralandı. Muhammad Abd-al Qadir Mutni Assaf al-Rawi isimli şahsın adresi için Erbil gösterilirken aynı karar ile Kenya’lı Halima Adnan Ali adlı bir kadının da mal varlıkları donduruldu.

Al-Ard Jadidah adlı döviz bürosuyla ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Dairesi Başkanlığı (OFAC) Nisan 2019’da aldığı karar ile IŞİD’in Orta Doğu, Avrupa ve Doğu Afrika’daki para trafiğine dikkat çekmiş ve Rawi ailesinin 6 üyesinin örgütün finansal ağındaki bağlantılarını duyurmuştu. Kararda, Rawi ailesinin Türkiye’deki bağlantılarına da işaret edilmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan diğer kararlarla IŞİD’in para transferinde kullandığı Afaq Dubai adlı döviz bürosunun, Amaq News Agency adlı haber ajansının, IŞİD’e desteği nedeniyle Jund al-Kilafah adlı organizasyonun, Abu Musab al-Barnawi ve Mahad Moalim adlı IŞİD’lilerin ve Trinidad’lı Milton John Algernon’un da mal varlığı terörizmin finansmanının önlenmesini öngören kanun çerçevesinde donduruldu. Cumhurbaşkanının yayınladığı diğer bir kararda ise IŞİD-Batı Afrika, IŞİD -Filipinler, IŞİD-Bangladeş, IŞİD-Somali, IŞİD-Mısır adlı organizasyonların da mal varlıkları donduruldu.