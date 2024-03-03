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İskenderun’da narkotik operasyonu

İskenderun’da narkotik operasyonu
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İskenderun'da Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonunda, Y.G isimli şahsın evinde ve aracında yapılan arama sonucu 303 captagon, 19 gram sentetik kannabinoid, 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramda 303 captagon ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, 2 Mart tarihinde Y.G isimli şahsın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde ikametinde ve aracında yapılan aramada; 303 captagon, 19 gram sentetik kannabinoid, 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.G hakkında T.C.K. 188. maddeden işlem yapıldı.

Etiketler iskenderun narkotik operasyon
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