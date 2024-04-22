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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Cemaat, Kılıç'ın cenaze programının sonra açıklanacağını belirtti.

Etiketler ismailağa ismailağa cemaati hasan kılıç
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