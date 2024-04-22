İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Cemaat, Kılıç'ın cenaze programının sonra açıklanacağını belirtti.
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