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İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!)

İsmailağa Cemaati'nin hocalarından birinin ''Yoksulluğun sebebi günahlardır'' dediği video büyük tepki çekti.

İsmailağa Cemaati'nin hocalarından Ahmed Polat'ın sözleri büyük tepki çekti. 

Polat, fakirliğin nedeninin "günahlar" olduğunu öne sürdü.

 Ahmet Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Fakirliğin, yoksulluğun genel nedeni bizlerin günahlarıdır. Yapmış olduğumuz hatalardır, kusurlardı. Rabbimize olan nankörlüğümüzdür. Allah diyor ki şükrederseniz artırırım ama nankörlük ederseniz benim azabım şiddetlidir."

Etiketler ismailağa günahlar cemaat tarikat
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