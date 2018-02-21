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  3. 21 Şubat 2018 23:44

İsrail'de açlık grevine başladılar !

İsrail'in göçmenlere karşı uyguladığı program sonrası Afrikalılar açlık grevine bşaladı.

İsrail'de açlık grevine başladılar !
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İsrail'in göçmenlere karşı uyguladığı program sonrasında yüzlerce Afrikalı açlık grevine başladı.

İsrail'in "ülkeyi gönüllü terk etme ya da hapis cezası"  seçeneklerini sunan tartışmalı göçmen programı çerçevesinde ilk kez sığınmacıları  hapse atması üzerine, yüzlerce Afrikalı göçmenin açlık grevine başladığı  bildirildi. 

İsrail yerel basınında çıkan haberlere göre, İsrail'i terk etmeyi  reddeden yedi Eritreli, "kaçacakları şüphesiyle" Saharonim Hapishanesi'ne  gönderildi. Tartışmalı göçmen programı çerçevesinde ilk kez Afrikalı  sığınmacıların hapishaneye gönderilmesinin ardından, Holot göçmen merkezindeki  yüzlerce Afrikalının açlık grevine başladığı belirtildi.

İsrail hükümeti, göçmenlerin girişlerini engellemek için başlangıçta,  "süresiz gözaltı" ve "İsrail sığınmacı sistemine ulaşımı engellemek" gibi bazı  tedbirler aldı. İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2013'te gözaltıların yasa dışı  olduğuna hükmetti. Hükümet ise sığınmacıların Necef'teki Holot merkezinde  tutulduklarını açıkladı. İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017’de yasa dışı sığınmacıların  ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı onaylamıştı.

 Başbakan Binyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada, bu  uygulamanın sınır güvenliği için gerekli olduğunu, yasa dışı göçe izin  veremeyeceklerini, İsrail'e "sızanların" sınır dışı edileceğini bildirmişti. Eritreli kaçak göçmenlerden Halofom Sultan daha önce AA muhabirine  yaptığı açıklamada, İsrail'de yedi yıl boyunca yasal mülteci statüsü alamadığını belirterek, "Hapse girmeyi tercih ederim, en azından hayatta olurum." diye  konuşmuştu.

İsrail'den sığınmacılara iki seçenek: "Ya gönüllü ayrıl ya da hapse  gir"

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar para ve bilet karşılığı gönüllü  olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme, aksi  halde ise süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor. Knesset'ten geçen yasada 31 Mart'a kadar İsrail'den çıkmayı kabul  etmeyenlerin bu tarihten itibaren hapse atılması öngörülüyor. Ancak yerel  basındaki haberlere göre İsrail, 7 Eritreliyi hapse göndererek bu uygulamaya  şimdiden başladı.

Kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten  korkuyorlar

İsrail Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu  kişilerin çoğu 2006-2012 yılları arasında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden,  savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıkladı. Yasa dışı sığınmacıların birçoğu üçüncü bir ülkeye gitseler dahi  sonunda kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten  korkuyor. Bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce yaklaşık 20 bin kişi İsrail'in "gönüllü  çıkış programı" kapsamında son 4 yılda sınır dışı edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail Göç İdaresi'nin 2013'e kadar  neredeyse tüm Sudan ve Eritreli göçmenlerin sığınma taleplerini reddettiğini  belirtti. İsrail'e 2013'ten 2017 ortalarına kadar 12 bin 437 kişinin sığınma  talebinde bulunduğu, bunlardan 7 bin 437'sinin geçen haziran ayına kadar bir  yanıt beklediği ifade ediliyor. Diğer taleplerin ise neredeyse tamamının  reddedildiği aktarıldı.

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