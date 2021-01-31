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  3. 31 Ocak 2021 11:01

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinde ödeme tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinde ödeme tarihi belli oldu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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