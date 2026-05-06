  İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan bir geminin makine arızası yapan gemi kurtarıldı. Askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli gemi makine arızası yaptı.

Gemi, bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.

Kapatılan boğaz trafiği ise ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

