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  3. 01 Mayıs 2020 23:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesine bağlı bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atamalar yapıldı. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atama yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevinin yanı sıra vekaleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Müdüriyet emrine alınan Necmettin Yüksek Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı iken Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı.

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