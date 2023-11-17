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İstanbul için fırtına alarmı! THY duyurdu: 40 sefer iptal edildi

İstanbul için fırtına alarmı! THY duyurdu: 40 sefer iptal edildi
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Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 40 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısından sonra Türk Hava Yolları'da seferlerinde düzenlemeye gitti.

THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Etiketler fırtına thy alarm istanbul sefer
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